القبض على نجل لاعب سابق بمنتخب مصر بحوزته حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على نجل نجم سابق بمنتخب مصر لكرة القدم، في منطقة التجمع الخامس، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته.

وكشف مصدر أمني، أن نجل لاعب كرة القدم السابق، تم ضبطه بحوزته 3 جرام من مخدر الحشيش وبرفقته فتاة داخل السيارة.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، أنه حال قيام قوة أمنية باستيقاف سيارة خلال حملة مرورية ليلية، تبين أنه نجل نجم الكرة المصرية السابق، وبتفتيشه عثر على المواد المضبوطة، ليتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.