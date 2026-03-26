زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو بدءا من صباح غدا الجمعة



أعلنت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق، وثبات بعضها، بدءا من صباح غدا الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن تفاصيل الأسعار جاءت على النحو التالي:

أولا قطارات السكك الحديدية:

- تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

ثانيا مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة:

1. تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

2. تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

3. ثبات سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 23 محطة لتظل كما هي بقيمة 15 جنيها.

4. ثبات سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة لتظل كما هي بقيمة 20 جنيها.

ودعت الوزارة المواطنين، وخاصة الطلبة والسادة الموظفين بالقطاعين العام والخاص، إلى عمل اشتراكات ركوب القطارات والمترو، والتي تتمتع بتخفيضات كبيرة في تنقلاتهم المختلفة عبر قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

كما أوضحت وزارة النقل في بيانها أن أسباب هذا التحريك في سعر تذاكر القطارات وبعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق يرجع إلى الأسباب التالية:

• ضرورة توفير مصاريف التشغيل، حيث تواجه هيئتا السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، الأمر الذي شكل عبئا ماليا كبيرا على الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر. • الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية والمترو نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك ما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

• ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة حجم الاستثمار في كافة أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين، وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة للمواطنين.