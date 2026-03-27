إسرائيل تستهدف 36 مدينة وبلدة ومنطقة في لبنان وتقتل 13 شخصا اليوم

شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 36 بلدة ومدينة ومنطقة في لبنان، منذ فجر الجمعة، معظمها في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 33 حتى الساعة 17:50 ت.غ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض عدة قرى جنوبي البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي، تضمن في بعضها قذائف فسفورية، وهي: المنصوري، والقليلة، والبياضة، ورشاف، وبيت ليف، وشمع، والحنية، بيوت السياد، وطيرحرفا.

فيما استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بلدة قلاويه بقذائف مباشرة.

كما تعرضت مدن وبلدات جنوبية أخرى لقصف جوي إسرائيلي، منها مدينة النبطية، وبلدات السكسكية، وميفدون، والنبطية الفوقا، والريحان، وزوطر الشرقية، وزوطر الغربية، وحبوش، وعيناتا، ومجدل سلم، وحداثا، وحاريص، والبياضة.

فضلا عن بلدات زبقين، والطيري، وصديقين، وحانين، والصرفند، وكفر رمان، خيزران، والشرقية، والمصيلح، وبرعشيت، ودير أنطار، وأرزاي.

وفي الشرق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة البزالية في منطقة البقاع الشمالي، شرقي لبنان، كما شن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وبشأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، أفادت الوكالة اللبنانية باستشهاد شخصين بالغارة على زوطر الشرقية، بالإضافة لشهيدين و8 جرحى بالغارة على كفر رمان، وجريح واحد بالغارة على ٲرزي.

بينما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، باستشهاد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، وجرح 17 آخرين منهم 7 أطفال بالغارة على السكسكية.

وأشارت إلى أن الغارة على البزالية أدت إلى مقتل سيدة حامل بتوأم وإصابة 7 آخرين.

وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أستشهد شخصان بغارة إسرائيلية على تحويطة الغدير فجرا، بينما تعرضت المنطقة لغارات أخرى بعد ظهر الجمعة.

وأسفر عدوان إسرائيل الموسع على لبنان منذ 2 مارس الجاري عن 1142 شهيدا و3 آلاف و315 جريحا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله" منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات الشهداء، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.