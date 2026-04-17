نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته

كشف محمد محمد عبد الوهاب، نجل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، عن علاقة خاصة جمعت والده بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدا أن والده كان يعتبر عبد الحليم «ابنا له».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، أن والده انهار عند سماع خبر وفاة عبد الحليم حافظ، وكان يصرخ في غرفته قائلا: «ابني مات.. ابني مات».

وأشار إلى توجهه إلى منزل والده ليقف بجانبه في تلك اللحظة بعد سماع خبر الوفاة، لافتا إلى حضور كل من الفنانة صباح وهاني مهنا ومحرم فؤاد إلى المنزل، بينما كان والده في حالة صراخ داخل غرفته، ويحاول إجراء اتصالات هاتفية لعدم استيعابه حقيقة ما جرى.

وتابع: «أنا رأيت والدي يبكي مرتين في حياته، يوم وفاة عبد الحليم، ويوم توفيت والدته جدتي، والدته كانت أهم شيء في حياته، بكى أمه وبكى عبد الحليم حافظ، عمري ما رأيته يبكي على أحد آخر الحقيقة أبدًا».

وأشاد بالعلاقة الفنية الوثيقة للغاية بينهما، مشيرا إلى أن والده لحن ألحانا عظيمة لعبد الحليم حافظ، كما أنتج له مجموعة من الأفلام السينمائية.

وتطرق إلى غناء الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية «من غير ليه» التي كانت مكتوبة للعندليب عبد الحليم حافظ الذي توفي قبل تسجيلها، موضحا أن البعد الاقتصادي والمالي غلب في هذا القرار.

وأضاف أن الأغنية كانت في الأصل مسجلة بصوت والده على أثناء تدريباته وتحفيظه للأغنية للعندليب في السبعينيات، مشيرا إلى المنتج مجدي العمروسي، أقنع والده في أواخر الثمانينات بجمع هذه المقاطع وإصدارها.

وأوضح أن والده سجل بعض الأجزاء الناقصة في الأغنية في سن السادسة والثمانين، منوها أن الأغلبية العظمى من التسجيل تعود لفترة السبعينيات.