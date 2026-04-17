النائب ناجي الشهابي: قانون الأحوال الشخصية فُصّل تحت شعار تمكين المرأة ونسي حماية الأسرة والطفل

قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل «نقطة ومن أول السطر» وبداية لمحاولة لم شمل الأسرة حتى في حالات الانفصال.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن القانون الحالي أدى إلى «تفكك الأسرة وضياع الطفل»، مشيرا إلى تسببه في نتائج غير متوقعة عند صدوره.

ورأى أن التوجهات السابقة اندفعت بشكل مبالغ فيه وراء شعار «تمكين المرأة» دون التركيز على الهدف الأسمى للتشريع، المتمثل في حماية الأسرة المصرية والطفل، قائلا: «إحنا جرينا كتير وراء مسألة تمكين المرأة، وتحت هذا الشعار كانت القوانين كلها يتم تفصيلها، ونسينا أن القانون هدفه الأساسي هو الأسرة المصرية، وحماية الأطفال الذين هم أعظم ما تملكه مصر في الحاضر والمستقبل، ولذلك حدثت مشاكل كثيرة جدًا».

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت رصد مشاكل «كثيرة جدًا» كانت محل جدل ونقاش طويل، مشددا أن مصر بحاجة إلى قانون جديد يحافظ على تماسك الأسرة ويمنع تفككها.

وشدد أن التشريع يجب أن يرسخ لدى الطرفين الأب والأم قناعة بأن الحفاظ على كيان الأسرة أسمى بكثير من المصالح الشخصية لكل منهما.

وأكد أن وقوع الطلاق لا ينبغي أن يعني الدخول في حروب وصراعات، داعيا إلى تكريس مفهوم الانفصال الراقي، القائم على التفاهم المشترك والتعاون بين الوالدين من أجل رعاية الطفل، باعتباره أهم ما يمتلكه الطرفان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.