إيران تهدد برد مدمر على أي انتهاك أمريكي إسرائيلي للهدنة

هدد الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"رد مدمر" على أي عدوان ينتهك الهدنة.

وقال في بيان، إن "الجيش والحرس الثوري مستعدان للرد بقوة على أي عمل عدواني وإجرامي من جانب الأعداء".

وأضاف أن إيران "ستثأر" أيضا للذين قضوا على متن السفينة "دينا" التي أغرقتها الولايات المتحدة في 4 مارس الماضي في المياه الدولية.

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسئولية تعثرها.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

في سياق آخر، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن طهران ستتعامل "بحذر" مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ​​​​​​​

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام بدأ منتصف الليلة الماضية بتوقيت تل أبيب وبيروت، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.