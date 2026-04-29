رئيس الوزراء البريطاني: حادثة الطعن بمنطقة يهودية في لندن مثيرة للقلق

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن حادثة الطعن بمنطقة يهودية في لندن اليوم الأربعاء «مثيرة للقلق»، متعهدًا بتقديم المسئولين عنها للعدالة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن الحادثة تندرج ضمن الهجمات المعادية للسامية، منوهًا أن «الاعتداء على المجتمع اليهودي بمثابة اعتداء على بريطانيا».

وذكرت منظمة أمنية لليهود اليوم الأربعاء، أن الشرطة ‌البريطانية ألقت القبض على رجل بعد تعرض شخصين للطعن في جولدرز جرين، وهي منطقة تقع شمال ⁠لندن، وتضم عددًا كبيرًا من السكان اليهود.

وقالت منظمة «شومريم» على منصة «إكس»، إن رجلًا شوهد وهو يركض حاملًا سكينًا ويحاول طعن سكان يهود، قبل أن يتمكن أحد ‌عناصر ⁠المنظمة من احتجازه.

وأضافت أن الشرطة حضرت إلى الموقع واستخدمت مسدسًا صاعقًا كهربائيًا.

وخلال الشهر الماضي، اعتقلت شرطة ⁠مكافحة الإرهاب أكثر من 20 شخصًا في إطار ⁠تحقيقات في هجمات استهدفت مباني مرتبطة باليهود.