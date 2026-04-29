أوكرانيا تحث إسرائيل على احتجاز سفينة تحمل حبوبا من مناطق تسيطر عليها روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، إن كييف حثت إسرائيل على احتجاز السفينة "بانوراميتيس" المشتبه في أنها تحمل حبوبا من مناطق تسيطر عليها روسيا.

وكتب سيبيها، في منشور على منصة إكس: "نتوقع من الجانب الإسرائيلي أن يأخذ الأمر على محمل الجد بدلا من الرد بتصريحات عاطفية"، بحسب وكالة رويترز.

وأمس الثلاثاء، تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة "سرقتها" روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ شن الحرب في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب مسروقة من قِبل روسيا، واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وذكر زيلينسكي على منصة إكس: "وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها.. هذا ليس عملا مشروعا، ولا يمكن أن يكون كذلك".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل أمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها".