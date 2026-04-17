يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة، فهناك فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوه – العلمين) ومنطاق من سلاسل جبال الحبرى الأحمر وخليجى السويس والقبة قد تصل لحد السيول على سيناء قد تكون خفيفة على مناطق من محافظة الإسكندرية ومناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترارت متقطعة.

أما عن نشاط الرياح فتتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم\س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وعن حالة حالة البحر والرياح فتكون في البحر المتوسط ما بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الأمواج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وفي البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 29 19

6 أكتوبر 30 19

بنها 36 19

دمنهور 28 18

وادي النطرون 29 19

كفر الشيخ 27 18

بلطيم 28 18

المنصورة 28 18

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 19

بورسعيد 28 20

الإسماعيلية 34 17

السويس 35 18

العريش 33 17

رفح 32 17

رأس سدر 29 18

نخل 35 15

كاترين 24 12

الطور 29 19

طابا 30 18

شرم الشيخ 34 22

الغردقة 32 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 25 14

السلوم 25 15

سيوة 27 16

رأس غارب 31 18

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 20

شلاتين 31 21

حلايب 29 19

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 19

أبرق 34 18

جبل علبة 34 18

رأس حدربة 31 19

الفيوم 31 17

بني سويف 32 18

المنيا 32 16

أسيوط 31 18

سوهاج 37 19

قنا 38 21

الأقصر 39 20

أسوان 40 22

الوادي الجديد 35 18

أبو سمبل 38 22