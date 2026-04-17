خالد فتحي يطالب أبطال 2008 بالفوز على إسبانيا واعتلاء القمة

عقد خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، المتواجدين حاليًا في سلوفاكيا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني.

وحرص رئيس الاتحاد خلال الجلسة على تحفيز اللاعبين وبث الثقة في نفوسهم، مؤكدًا أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يمثلون اسم مصر وتاريخها الكبير في كرة اليد، مطالبًا إياهم بالتركيز الكامل واللعب بروح قتالية عالية منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وشدد خالد فتحي على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، واللعب بروح الفريق الواحد، وعدم الالتفات لأي ضغوط، خاصة أن مثل هذه المواجهات الكبرى تُحسم بالعزيمة والانضباط قبل أي شيء آخر، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تخطي عقبة إسبانيا وتقديم مباراة تليق باسم مصر.

كما طالب اللاعبين بالاستمتاع بالمباراة وعدم الرهبة، معتبرًا أن هذه المواجهات هي التي تصنع الأبطال الحقيقيين، وأن الفرصة أمامهم لكتابة تاريخ جديد لأنفسهم وللمنتخب.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يواجه نظيره الإسباني اليوم في مواجهة من العيار الثقيل على صدارة المجموعة الأولى، حيث يتأهل الفائز مباشرة للعب على الميدالية الذهبية أمام متصدر المجموعة الثانية، بينما يكتفي صاحب المركز الثاني بالمنافسة على الميدالية الفضية، ما يزيد من أهمية وقوة اللقاء المرتقب.