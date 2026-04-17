إستونيا: حلف الناتو لن ينهار وأمريكا ستدافع عن حلفائها

قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور لرويترز إن بلاده، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا تشك في أن الولايات المتحدة ستساعد في الدفاع عنها في حال شنت روسيا هجوما، محذرا ‌في الوقت نفسه من أن أوروبا ليست مستعدة لمواجهة موسكو بمفردها.

وحذرت المخابرات الإستونية في فبراير الماضي من أن جارتها روسيا تقوم بالفعل بتخزين الذخيرة استعدادا لحروب مستقبلية بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

ووصفت روسيا اتهامات القادة الأوروبيين بشأن احتمال شنها هجوما على حلف "الناتو" بأنها هراء.

وهدد ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الشهر بسحب الولايات المتحدة من الحلف بسبب رفض الدول الأوروبية الأعضاء إرسال سفن لفتح مضيق هرمز. وكان الحلف قد اهتز بالفعل بسبب خططه للاستيلاء على جرينلاند من الدنمارك، وهي عضو في الحلف العسكري.

لكن بيفكور قال لرويترز إنه لا يشك في أن الولايات المتحدة ستدافع عن بلاده إذا هاجمتها روسيا.

وأضاف بيفكور، خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس أمس الخميس: "نعم، أنا أثق بالولايات المتحدة، ونعم، أنا أثق بجميع حلفائنا".

وتابع أن الولايات المتحدة ‌تحتاج ⁠إلى أوروبا من أجل جيشها بقدر ما تحتاج أوروبا إلى الولايات المتحدة، لذا "أعتقد أن حلف شمال الأطلسي لن ينهار". لكن الوزير قال إن أوروبا ليست مستعدة الآن للوقوف عسكريا بمفردها.

ومضى قائلا: "هل وصلنا إلى حيث نريد أن نكون؟ لا. علينا جميعا (في حلف شمال الأطلسي) أن نستثمر أكثر ⁠في الدفاع".

وذكر أن معظم أعضاء الحلف لا يلتزمون بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الدول الأعضاء العام الماضي بزيادة الإنفاق إلى ما لا يقل عن خمسة بالمئة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي كما طالب ترامب.

ومن المقرر أن تنفق إستونيا 5.1% من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو من بين أعلى المعدلات في حلف "الناتو".

وبعيدا ⁠عن أوروبا، قال بيفكور إن حلف "الناتو" يجب أن يركز على المساعدة في إنهاء الصراع في إيران، مضيفا أن هذا قد يتيح للولايات المتحدة التركيز مرة أخرى على أوكرانيا.