إضرابات لوفتهانزا تدخل يومها الخامس مع إلغاء مئات الرحلات

دخلت الإضرابات في مجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" يومها الخامس على التوالي اليوم الجمعة، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الإضافية وتصاعد التوتر بين الإدارة والنقابات.

وشملت الإضرابات الشركة الأساسية "لوفتهانزا"، وشركة الشحن "لوفتهانزا كارجو"، والشركة الإقليمية "لوفتهانزا سيتي لاين".

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا أمس الخميس، أنه سيتم إغلاق "سيتي لاين" في وقت أبكر مما كان مخططا له، مضيفة أنها ستُوقف العمليات في تلك الشركة اعتبارا من يوم غد السبت على أقرب تقدير.

وبررت لوفتهانزا هذه الخطوة بارتفاع تكاليف وقود الطائرات والتأثير المالي لإضرابات الطيارين وأطقم الضيافة التي أثرت على الشركة بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية.

وفي مطار فرانكفورت، أكبر مركز للطيران في ألمانيا، تم إلغاء نحو 650 من أصل 1337 عملية إقلاع وهبوط مقررة اليوم الجمعة، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للمطار "فرابورت".

وانتقدت نقابة الطيارين "كوكبيت" بشدة استراتيجية خفض التكاليف التي كثفتها لوفتهانزا، وشككت في مبررات الإغلاق المبكر لشركة "سيتي لاين".

وقال رئيس النقابة أندرياس بينيرو: "الأسباب الجيوسياسية التي تم الاستناد إليها ليست مقنعة من وجهة نظرنا، إذ لا يوجد أي منافس يقوم حاليا بتقليص طاقته في السوق بهذا الحجم".

وأضاف بينيرو أن الإدارة تبدو مستعدة لتحمل أضرار تشغيلية واقتصادية كبيرة من أجل تمرير أجندتها في المفاوضات الجماعية.

ويتركز النزاع العمالي على مطالب طياري لوفتهانزا وشركة الشحن بزيادة مساهمات أرباب العمل في أنظمة التقاعد، بينما تركزت المفاوضات في "سيتي لاين" على زيادات الأجور.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو اليوم الخامس على التوالي من الإضرابات. وقد دُعي الطيارون للإضراب أربعة أيام هذا الأسبوع، والمضيفون الجويون يومين.