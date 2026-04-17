الكوريون الجنوبيون يتنفسون الصعداء بعد إعادة ذئب هارب إلى حديقة حيوان بأمان

أقام الكوريون الجنوبيون الاحتفالات على الانترنت، بعد أن تم الإمساك بذئب، يبلغ عامين هرب من حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بعد عملية بحث استمرت 9 أيام، أبقت البلاد في حالة من القلق وجعلته شخصية مشهورة على الصعيد الوطني.

وكان ذئب ذكر يدعى نيوكجو، قد هرب في الثامن من أبريل من قفصه في حديقة حيوانات أو-وورلد في دايجون، ما دفع إلى إجراء عملية بحث بمختلف أنحاء البلاد وإثارة مخاوف على سلامته.

وتساءل نشطاء حقوق الحيوان عما إذا كان الذئب يمكن أن يبقى على قيد الحياة خارج حديقة الحيوان وأعربوا عن قلقهم من أنه ربما قتل خلال عملية الإمساك به وهو ما حدث لحيوان البوما الذي هرب من نفس حديقة الحيوان في عام 2018.

وأثار القلق الوطني الواسع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، إلى إصدار بيان يطمئن فيه الشعب أن رجال الشرطة ومسئولي الإطفاء والجيش يبذلون قصارى جهدهم للإمساك بالذئب حيا.