القيادة المركزية الأمريكية: المدمرة «يو إس إس رافائيل بيرالتا» اعترضت سفينة كانت متجهة لأحد المواني الإيرانية أمس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" اعترضت سفينة كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية، وذلك خلال عملية نفذت أمس الجمعة.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان على صفحتها على منصة "إكس "للتواصل الاجتماعي اليوم السبت، إن "مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس رافاييل بيرالتا" (DDG 115) تفرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتعترض سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران، 24 أبريل".

ولم يكشف القيادة المركزية الأمريكية عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة السفينة أو حمولتها.. كما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول مصير السفينة بعد اعتراضها أو الإجراءات التي تم اتخاذها بحقها.