احتفى الإعلامي عمرو أديب، بفوز الزمالك على بيراميدز في بطولة الدوري، ليعزز الأبيض من صدارة البطولة ويقترب خطوة جديدة نحو حصد اللقب.

وقال أديب عبر برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الزمالك سيفوز ببطولة الدوري هذا العام، مؤكدا أن الأبيض يتقمص شخصية شمشون الجبار.

وأضاف أن الزمالك فاز أمس على فريق يضم أكثر من تشكيلة يمكنها خوض المباراة، في حين لا يملك الأبيض إلا صفًا واحدًا.

وتابع: «هذه هي روح البطل.. روح الزمالك اللي هياخد الدوري».

وتمنى أديب، فوز بيراميدز على الأهلي في مباراة الفريقين يوم الاثنين المقبل، وقال: «أطالب بيراميدز بالفوز على الأهلي.. إنتو لو اتغلبتوا من الأهلي يبقى شكلكم مش حلو».

وشدد على أن هذا هو وقت الزمالك رغم أن الفريق في أحلك الظروف بسبب الأزمات التي يواجهها، وقال: «اللاعيبة دي بتلعب علشان الفانلة مش عشان حاجة تانية».

واستكمل: «نشعر أننا أقوياء وعظماء وأبطال إن شاء الله.. الزمالك أولا وقبل كل شيء».

وأشاد أديب، بجمهور الزمالك قائلًا إنه جمهور وفي ولا يهاجم لاعبيه أو مجلس إدارته حتى في وقت التعثر.