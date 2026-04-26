متحدث الصحة: مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار اليوم الأحد، أن مصر من الدول الرائدة عالميا في مجال المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة.

وقال عبدالغفار ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) ـ إن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة حققت تغطية تراكمية لكل حديثي الولادة منذ عام 2019 ، مضيفا أن فحص 9.5 مليون طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع دليل على بناء نظام صحي قائم على المسح الميداني الشامل.

وأوضح أن الفحص تم من خلال 3825 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.. مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة هم الأطفال من عمر يوم وحتى 28 يوما بعد الولادة.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقف عند حد الفحص ولكن تشمل تقديم العلاج اللازم مما يساهم في تقليل عبء الإعاقة السمعية بشكل كبير وتحسين مستوى التعليم والتعلم، لأن الطفل الذي يعاني من صعوبة في السمع يؤثر على مستواه التعليمي وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال الاستثمار في الرأس المال البشري، لأن الطفل بمجرد علاجه يتحول إلى طفل فاعل طبيعي.