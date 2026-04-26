أكدت سحر كامران عضو مجلس النواب الباكستاني، أن الحوادث الأخيرة لن تؤثر بشكل جوهري على مسار المفاوضات، مشددة على أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الوحيد لإنهاء التوترات القائمة، في ظل غياب بدائل واقعية أخرى أمام جميع الأطراف.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن استمرار الصراع يمثل عبئًا كبيرًا ليس فقط على دول المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي ككل، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تتحمل تكاليف مالية ضخمة نتيجة الوجود العسكري والحشد في المنطقة.

وأضافت أن الأوضاع الحالية مكلفة أيضًا لإيران، سواء من ناحية العقوبات الاقتصادية أو القيود على صادرات النفط، مؤكدة أن هذه الضغوط تدفع جميع الأطراف نحو السعي لاتفاق، يتطلب قدرًا أكبر من المرونة وبناء الثقة لتحقيق تقدم ملموس.

وفي سياق متصل، نوهت كامران، أن حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن يُعد «واقعة مؤسفة وخطيرة».

وذكرت أن مثل هذه الحوادث تعكس وجود تهديدات مستمرة داخل الولايات المتحدة، سواء نتيجة ضغوط داخلية أو محاولات استهداف جادة، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن التقليل من خطورتها أو تجاهل تداعياتها الأمنية والسياسية.

وأشارت إلى أن الحادث قد يرتبط بتوترات أوسع في المنطقة، معتبرة أن استمرار الصراع وغياب التوافق، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يساهم في تصاعد المخاطر.

وحذرت عضو مجلس النواب الباكستاني، من أن الأوضاع الحالية تعكس حالة من عدم الاستقرار التي تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الحدود الإقليمية.