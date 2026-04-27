ترامب يطالب ديزني بإقالة جيمي كيميل بعد فقرة ساخرة عن ميلانيا

طالَب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بإقالة مقدم البرامج الليلية جيمي كيميل، على خلفية النكات التي أطلقها خلال مشهد ساخر تناول عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في برنامجه الأسبوع الماضي.

وفي منشور عبر منصة Truth Social، انتقد ترامب الفقرة الكوميدية التي عُرضت الخميس الماضي ضمن برنامج Jimmy Kimmel Live!، واعتبر أن تصريحات كيميل تمثل «دعوة مثيرة للاشمئزاز للعنف»، مطالبًا شبكة ABC وشركتها الأم ديزني بإقالته فورًا.

وخلال الفقرة الساخرة، استخدم كيميل مقطع فيديو مفبركًا يُظهر ميلانيا ترامب وابن الرئيس بارون ترامب وكأنهما داخل الاستوديو، قبل أن يطلق تعليقًا ساخرًا بشأن السيدة الأولى.

ووصف ترامب تعليقات كيميل بأنها تجاوزت «كل الحدود المقبولة»، معتبرًا أن ما قيل لا يندرج ضمن إطار الكوميديا أو النقد السياسي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أصدرت ميلانيا ترامب بيانًا عبر منصة X، وصفت فيه مونولوج كيميل بأنه «مدمر»، وقالت إنه يعمّق الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة، مطالبة إدارة ABC باتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفته بالسلوك غير المقبول.

وأضافت أن شخصيات مثل كيميل لا ينبغي أن تدخل المنازل كل مساء لنشر الكراهية، على حد تعبيرها، مؤكدة أن الشبكة توفر له غطاءً وحماية مستمرة.

ويُعرض برنامج «Jimmy Kimmel Live!» عبر شبكة ABC، التابعة لقطاع الترفيه التلفزيوني في شركة والت ديزني.