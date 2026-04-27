ترتيب الدوري بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز وتعادل الزمالك مع إنبي

اشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري، بعد تعادل الزمالك مع إنبي وفوز بيراميدز على الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج باللقب.

وأهدر الزمالك نقطتين ثمينتين، بعدما تعادل سلبيًا مع إنبي على ستاد القاهرة.

وعلى ستاد الدفاع الجوي، حقق بيراميدز مفاجأة بالفوز على الأهلي بثلاثية، ليعزز حظوظه في التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من تعادل الزمالك، فإن الفارس الأبيض واصل تصدره لترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري على النحو التالي:

الأول: الزمالك – 50 نقطة

الثاني: بيراميدز – 47 نقطة

الثالث: الأهلي – 44 نقطة

الرابع: سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

الخامس: المصري – 37 نقطة

السادس: إنبي – 36 نقطة

السابع: سموحة – 31 نقطة