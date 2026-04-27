بيراميدز يفوز بثلاثية على الأهلي ويبعده عن لقب الدوري

فاز بيراميدز على ضيفه الأهلي بنتيجة 3-0، اليوم الإثنين، في قمة منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

تقدم بيراميدز بهدفي فيستون ماييلي في الدقيقتين 70 و77، وأضاف كريم حافظ الهدف الثالث في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

في المقابل، ألغت تقنية الفيديو هدفًا للأهلي سجله محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 73.

وكرر بيراميدز تفوقه على الأهلي هذا الموسم بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الدور الأول، ليبعد المارد الأحمر عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

رفع بيراميدز رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط مع الزمالك المتصدر بعد تعثره بتعادل سلبي مع إنبي، اليوم الإثنين.

أما الأهلي تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، لتتهدد فرصه في المنافسة أيضًا على بطاقات التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، وينتظره اختبار صعب أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل.

بدأ الأهلي اللقاء باندفاع هجومي قوي، متسلحًا بالرباعي تريزيجيه وطاهر محمد وزيزو ومحمد شريف، ولكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أحبط صحوة الأحمر وتصدى لفرصة محققة أمام محمد طاهر بعد مرور دقيقتين، كما سدد تريزيجيه كرة في أجساد المدافعين.

امتص بيراميدز حماس البداية لمنافسه، ودخل أجواء اللقاء تدريجيًا ولكنه لم يشكل أي خطورة من لاعبيه زلاكة وعودة الفاخوري والفلسطيني حامد حمدان مكتفيًا برأسية ضعيفة من فيستون ماييلي في أحضان مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

تغير السيناريو في الشوط الثاني، وكان بيراميدز أكثر خطورة، حيث تصدى شوبير لفرصتين خطيرتين أمام ماييلي بخلاف محاولة أخرى من الفاخوري، بينما تعثر زيزو في محاولة أهلاوية على بعد خطوات قليلة من الشناوي.

وترجم بيراميدز أفضليته بهدف أول سجله ماييلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ورد الأهلي سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 73 سجله تريزيجيه ولكن تقنية الفيديو احتسبت تسلل ضد زميله أشرف بن شرقي الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني.

وزادت الأمور تعقيدًا على الأهلي بعدما أحرز ماييلي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 77 مستفيدًا من ارتباك دفاعي للأهلي.

دفع ييس توروب مدرب الأهلي بأكثر من بديل مثل إمام عاشور ومروان عثمان ومحمد علي بن رمضان، ولكن دون جدوى.

بل عزز بيراميدز تفوقه بهدف ثالث، بعدما احتسب الحكم الألماني ركلة جزاء ضد زيزو الذي عرقل كريم حافظ، ليضيف الأخير الركلة بنجاح بتسديدة قوية في شباك مصطفى شوبير.

وفي الثواني الأخيرة، أضاع "اوتاكا" فرصة إحراز هدف شرفي للأهلي بإهدار آخر المحاولات في الدقيقة 99، قبل انتهاء اللقاء بعد احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع.