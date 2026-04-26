هآرتس: انتحار 11 جنديا وشرطيا إسرائيليا منذ بداية أبريل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية اليوم الأحد، عن انتحار 11 جنديًا وشرطيًا إسرائيليًا منذ بداية شهر أبريل الجاري.

وذكرت الصحيفة وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن هذا الشهر شهد انتحار 8 عناصر من الجيش والشرطة ممن يخدمون في الخدمة النظامية، فيما انتحر 3 جنود احتياط اشتركوا في الحرب على قطاع غزة.

وعزت الصحيفة العدد الكبير لحالات الانتحار لعدة أسباب وعلى رأسها الضغط الكبير على الجنود خلال الثلاثة أعوام الماضية، بالإضافة لما تركته الحرب من أزمات نفسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعطيات الأخيرة تضاف إلى الارتفاع الكبير في حالات الانتحار منذ 7 أكتوبر.

وللمقارنة فقد أقدم 21 جنديًا على الانتحار في العام الماضي 2025 برمته، كما حاول 279 الانتحار.