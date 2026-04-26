الطيران المدني السعودي: تجهيز صالات حديثة لحجاج «طريق مكة» وتنظيم دقيق لرحلات الوصول

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تخصيص صالات متكاملة التجهيز لاستقبال الحجاج القادمين عبر الرحلات المخصصة لمبادرة "طريق مكة"، وذلك في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة - حسبما نقلت قناة "الإخبارية السعودية" - أنها تعمل على جدولة الرحلات وتوزيع أوقات وصولها بشكل مدروس، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة وتسهيل إجراءات دخول الحجاج، وضمان تجربة ميسرة منذ لحظة وصولهم إلى المملكة.

يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" تستهدف في عامها الثامن 10 دول، تشمل المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار، السنغال، المالديف، وبروناي دار السلام، وذلك عبر 17 منفذًا دوليًا.

وتعكس المبادرة حرص قيادة المملكة على تسخير الإمكانات المادية والتقنية كافة لتقليص الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، وتوفير رحلة أكثر راحة وسلاسة منذ لحظة مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم، مع تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم.