الجامعة العربية تؤكد التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدول العربية

أكدت جامعة الدول العربية، التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدول العربية.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يوافق 26 أبريل، تحت شعار هذا العام "الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر"؛ ليسلط الضوء على الدول المحوري الذي تضطلع به الملكية الفكرية في دعم قطاع الرياضة، الذي يشهد في المنطقة العربية نهضة نوعية متسارعة، جعلت منه أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، ومحركاً مهماً للنمو الاقتصادي، ومنصة لتعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية.

وأشارت الجامعة العربية (وحدة الملكية الفكرية والتنافسية) قطاع الشئون القانونية بالجامعة، في بيانها، إلى أن الرياضة أصبحت في الدول العربية مجالاً خصباً للاستثمار والابتكار، في ظل تطور التقنيات الرياضية، وصناعة المحتوى الإعلامي، وتنظيم الفعاليات الكبرى، وبناء العلامات التجارية للأندية والبطولات.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، تبرز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق البث والنشر، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والبرمجيات، باعتبارها أدوات حيوية لضمان استدامة هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

وذكرت أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام يعتبر فرصة جيدة لدعم الرياضة والمؤسسات الرياضية والتوعية بأساليب حماية ملكيتها الفكرية واتخاذ الإجراءات ضد انتهاك حقوقها لحماية استثمارات هذه المؤسسات ورفع مستوى وعيها بعمليات الغش التجاري للمنتجات الرياضية، وكيفية استغلال نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية منتجاتها.

وأكدت جامعة الدول العربية، التزامها بمواصلة دعم الجهود العربية الرامية إلى بناء بيئة محفزة للإبداع والابتكار، تضمن حماية الحقوق، وتشجيع الاستثمار، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية.

وأشار البيان، إلى أن جامعة الدول العربية ظلت تعمل على التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال الملكية الفكرية بما يخدم مصالح المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2000 ومنذ توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي أثمرت خلال 26 عاماً عن عدد كبير من الإنجازات والمشاريع المشتركة لتحقيق الصالح العربي في مجال الملكية الفكرية.

وجددت جامعة الدول العربية، التزامها بمواصلة العمل المشترك مع جميع الجهات المعنية في منطقتنا العربية من حكومات ومؤسسات أكاديمية وقطاع خاص ورواد الأعمال والمستثمرين من أجل بناء منظومة متكاملة وفعالة للملكية الفكرية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جميع دول المنطقة ودول العالم إلى اغتنام هذه المناسبة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المبدعين والرياضيين والمبتكرين حتى يسهموا في تحقيق تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وابتكارا.