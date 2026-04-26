نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان، و11 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 811 شهيدًا، و2278 إصابة، و761 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و587 شهيدًا، و172 ألفًا و381 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ199 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية، بالتزامن مع غارات وهجمات أسفرت عن شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي في محيط دوار الكويت ومسجد السقا في بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين الشهداء: محمد رياض الأشقر، ومحمد زياد الأشقر.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف ونسف طالت منشآت ومبانٍ مدنية، بينها مرافق تعليمية في جنوب خان يونس، إضافة إلى قصف بحري وجوي استهدف مناطق غرب وشرق غزة.