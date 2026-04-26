البحرين تعرب عن تضامنها مع أمريكا بعد هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت بأحد فنادق العاصمة واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بينما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، بإجلاء ترامب دون أذى، من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواسطة فريق حراسته، عقب إطلاق نار وقع داخل فندق "واشنطن هيلتون".

وأعربت وزارة الخارجية عن "استنكار مملكة البحرين الشديد" للحادثة، معبرة عن إدانتها "العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله".

وأكدت "تضامن البحرين مع الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".

وأعلن ترامب، في تصريحات صحفية عقب الحادث، إصابة أحد عناصر الأمن خلال عملية القبض على المنفذ، مشيدا بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون.

كما استبعد وجود أي صلة لإيران بالهجوم، استنادا إلى التحقيقات الأولية التي تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده.

ونشر ترامب عبر حسابه في منصته "تروث سوشيال" تسجيلات فيديو للحادثة، بالإضافة إلى صورة التُقطت أثناء إلقاء القبض على المهاجم.