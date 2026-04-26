شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم، حفلا فنيا تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء.

وحضر الحفل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وسمر الوزير مدير عام المسرح، ومحمد جابر مدير مسرح السامر، والعديد من وسائل الإعلام والصحفيين.

وأحيت الحفل، فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو سامح عيسى، وقدمت برنامجا غنائيا متنوعا جمع بين الأغاني الوطنية والأعمال الفنية التي ارتبطت بالوجدان المصري، منها "بحبك يا مصر" أداء أحمد عباس، و"طوبة فوق طوبة" بصوت مارينا فوزي، و"ماشربتش من نيلها" أداء جومانا عمرو، و"هنحب مين غيرها" بصوت محمد أسامة، و"تحيا مصر"، و"حلوة بلادى السمره"، وغيرها من الأغاني.

وعن الفعاليات، أوضح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة، بل هو تجسيد حي لذاكرة وطنية متجددة، نستدعي من خلالها قيما راسخة في وجدان الشعب المصري.

وأشار إلى أن المؤسسات الثقافية يقع على عاتقها دور محوري في إبقاء هذه الذاكرة حية وفاعلة، عبر إعادة إنتاجها في صيغ إبداعية ومعرفية تليق بعظمة الحدث، وتجعله حاضرا في الوعي الجمعي، باعتباره طاقة إلهام مستمرة تدفع نحو المستقبل.

وقال الفنان أحمد الشافعي، إن الحفل يأتي ضمن برنامج فني وثقافي متكامل أعدته الهيئة احتفاء بهذه المناسبة، وأن احتفالات قصور الثقافة بذكرى تحرير سيناء لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تحمل رسالة أعمق تستهدف تنمية الوعي الوطني.

وأكد المايسترو سامح عيسى، إن المشاركة في احتفالات تحرير سيناء لها طابع خاص؛ لأنها مناسبة قريبة من وجدان كل مصري، مشيرا إلى أن الفرقة حرصت على تقديم أغنيات معروفة يتفاعل معها الجمهور، وتخلق حالة من المشاركة والانسجام داخل الحفل.

ونفذ الحفل، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، عبر الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، ضمن خطة مكثفة للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، حيث تتواصل الفعاليات حتى نهاية شهر أبريل الجاري في عدد من المحافظات؛ تأكيدا على دور الثقافة في دعم الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.