رئيس لبنان في رسالة إلى ترامب بعد حادث إطلاق النار: نتمنى أن تنعم الولايات المتحدة بالأمن والأمان

بعث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهنئًا بنجاته من حادث إطلاق النار ليل أمس في واشنطن، الذي كاد أن يعرض حياته للخطر.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، «عبّر عون في برقيته عن التضامن الكامل مع ترامب في وجه مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تستهدف الأمن والاستقرار، مؤكدا إدانته الشديدة لأعمال العنف بكل أشكالها، ومتمنيًا أن تنعم الولايات المتحدة الأمريكية بالأمن والأمان.

وكشفت مصادر رسمية وتقارير إعلامية تفاصيل واقعة إطلاق النار، خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت.



ودفع الحادث أفراد جهاز الخدمة السرية إلى إجلاء ترامب وأعضاء بارزين من إدارته إلى خارج القاعة، في فندق هيلتون واشنطن.

وأعلن مسئول في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أن شخصا مسلحا ببندقية حاول اختراق الأمن في حفل العشاء.

وقال المسئول إن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

كما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية عن مصادر مطلعة، قولها إن شخصا حاول اجتياز نقطة التفتيش الأمني حاملا سلاحا، لكن جهاز الخدمة السرية اعتقله قبل دخوله قاعة الحفل.

وتم نقل المشتبه به إلى خارج الموقع.

وفي داخل القاعة، نقل الحضور من الطاولة الرئيسية، بمن فيهم ترامب، إلى أسفل القاعة، بينما كان رجال الأمن يعملون على تحديد ما إذا كانت هناك أي تهديدات إضافية.

وأشار المسئولون لاحقا إلى عدم وجود أي تهديدات مستمرة، وأن المبنى لم يتم إخلاؤه.