تفاصيل إصابة مدير مركز شباب أبو حماد بـ20 غرزة في مشاجرة داخل المركز بالشرقية

تعرض عماد حسنين، مدير مركز شباب مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية للإصابة بجرح قطعي طولة 20 سنتيمتر؛ على خلفية تدخله لمحاولة فض مشاجرة داخل المركز، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وأكد الدكتور أيمن عبدالمقصود، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن واقعة الاعتداء حدثت أثناء محاولة مدير المركز (المجني عليه) التدخل لفض مشاجرة داخل مركز الشباب.

وأوضح عبدالمقصود، في تصريحات صحفية، أن مدير المركز تدخل لمحاولة احتواء اشتباك نشب بين عدد من الأشخاص داخل أسوار المركز، في إطار تطبيق التعليمات والحفاظ على النظام، إلا أن الأحداث تصاعدت سريعا، حيث أقدم أحد المتشاجرين على استخدام شفرة حادة (موس حلاقة) وتعدى على مدير المركز، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الرقبة استدعى تدخلا طبيا عاجلا.

وأشار إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، مؤكدا أنه قد توجه على الفور بصحبة وفد من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية لمدير مركز الشباب.

تم نقل المصاب إلى مستشفى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8267 جنح أبو حماد لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تم نقل المصاب إلى مستشفى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8267 جنح أبو حماد لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.