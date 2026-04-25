السبت 25 أبريل 2026 5:49 م القاهرة
ماكرون: نسعى لإعادة فتح كاملة لمضيق هرمز خلال الفترة المقبلة

وكالات
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 5:23 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 5:23 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز من حدوث نقص عالمي في الطاقة إذا استمرت الحرب على إيران خلال الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا إن القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها".

