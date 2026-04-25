جيش السودان يعلن مقتل عدد كبير من مقاتلي الدعم السريع بالنيل الأزرق

• خلال تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على منطقة سالي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بينما ادعت الأخيرة السيطرة على منطقة الكيلي بالولاية

أعلن الجيش السوداني، السبت، مقتل عدد "كبير" من مقاتلي "قوات الدعم السريع"، خلال تصديه لهجوم نفذوه على منطقة سالي بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).

وقال الجيش السوداني، في بيان: "دحرت الفرقة الرابعة مشاة للجيش والقوات المساندة لها هجوما للمليشيا (قوات الدعم السريع) على منطقة سالي بولاية النيل الأزرق".

وأضاف: "دمرت قواتنا 36 مركبة قتالية، وقتلت عددا كبيرا من المرتزقة".

من جانبها، ادعت "قوات الدعم السريع" في بيان، أنها حققت "انتصارات في معارك مع الجيش اليوم (السبت)، انتهت ببسط السيطرة الكاملة على منطقة الكيلي الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت ولاية النيل الأزرق اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق في الولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال"، الحكومة، منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في لايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق.

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع، مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.