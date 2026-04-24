النائب محمد البلتاجي عن مقترح سداد ديون مصر: البعض طالب بأن يكون التبرع 5 ملايين بدلا من مليون

ثمن النائب محمد سمير البلتاجي، جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة «واقفة على رجليها» وتؤدي أداء اقتصاديا في ظل ضغوط بدأت منذ 2014، شملت الإرهاب في سيناء وداخل مصر، ثم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة.

وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن الدولة قائمة وتؤدي دورها، ولا يوجد نقص في السلع الاستراتيجية، مع وجود معدلات نمو.

وتطرق إلى مقترحه بشأن التبرع بمليون جنيه للمساعدة في سداد ديون مصر، قائلا إن هناك من تحدث وطالب بأن يكون «خمسة ملايين بدلا من مليون»، مؤكدا وجود فئة ترغب في الوقوف خلف الدولة، في حين أن هناك فئات أخرى تهكمت على المقترح أو رأته صعب التحقيق.

وأكد أن «للمصريين دورا ومسئولية سنحاسب عليها أمام الله وأمام الأجيال القادمة»، موضحا أن الهدف الأساسي هو تحسين أداء الاقتصاد القومي من خلال سداد ديون مصر ورفع الاستثمار والإنتاج.

ولفت إلى أن هذا لا يتحقق بمجرد خروج فرد باقتراح وتحمل نتائجه، ولكن يتطلب «حوارا وطنيا» يجمع كل أطياف المجتمع للوصول إلى الجزء الصحيح من الفكرة.

وشدد أن الفكرة ليست مجرد رقم أو ديون، ولكن «فكرة أننا نحتاج للوقوف خلف بلدنا»، مشيرا إلى أن قياس صحة المبادرة يأتي من «مقاومة بعض الفئات الكارهة للدولة للفكرة عندما تُطرح».