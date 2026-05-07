مستوطنون يقتحمون الأقصى وحفل تخريج جنود إسرائيليين بساحة البراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• مستوطنون اعتدوا بالضرب على فتاتين فلسطينيتين في القدس المحتلة، وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية..





اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة، بينما أقيم حفل لتخريج جنود إسرائيليين في ساحة البراق الملاصقة للمسجد.

وأفادت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، بأن العضو السابق بالكنيست (البرلمان)، المتطرف يهودا غليك، يقود اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت المحافظة، أن إسرائيل أقامت حفل تخرج لـ100 جندي في ساحة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" الأمريكية، مقاطع مصورة تظهر غليك ومستوطنين متطرفين في أثناء اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطية.

كما نشرت مقاطع أخرى تظهر احتفالا بتخريج الجنود، حيث رفعت الأعلام الإسرائيلية.

ووفق وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية 30 مرة خلال أبريل الماضي.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مرارا بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.

في السياق اعتدى مستوطنون إسرائيليون بالضرب على فتاتين فلسطينيتين في القدس المحتلة، وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية.

وأظهر مقطع مصور اعتداء المستوطنين على الفتاتين بالعصي والأيدي في وجود الشرطة الإسرائيلية التي لم تتدخل لمنع الاعتداء.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​