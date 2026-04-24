واشنطن تجمّد أصولا رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران

جمّدت الولايات المتحدة، أصولا رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران، بحسب ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة.

جاء ذلك في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق وكالة فرانس برس.

وقال بيسنت في بيان على منصة إكس، إن وزارة الخزانة "ستواصل بشكل منهجي تقويض قدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها".

وأضاف أن وزارته فرضت عقوبات على "عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران"، ما أدى إلى تجميد هذه الأموال.

ويأتي هذا الإجراء فيما يتوجه موفدا الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر السبت إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بشأن إنهاء الحرب.

واندلعت الحرب إثر ضربات أمريكية - إسرائيلية استهدفت إيران في 28 فبراير، وأودت بحياة شخصيات بارزة بينها المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال مسئول أمريكي، طالبا عدم كشف هويته، إن واشنطن تستهدف وسائل الالتفاف على العقوبات التقليدية مثل الشركات الواجهة، إلى جانب تقنيات أحدث مثل الأصول الرقمية.

وأضاف أن وزارة الخزانة تجري محادثات نشطة مع مؤسسات مالية، بينها منصات تداول الأصول الرقمية.