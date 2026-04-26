الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع مستشار رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الأحد في الدوحة، مع رئيس المكتب البريطاني لشئون السودان ومبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى السودان ريتشارد كراودر.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما في السودان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين قطر والمملكة المتحدة.

واندلع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتحول إلى حرب شاملة على مستوى البلاد في أبريل 2023.

وحتى الآن، قُتل 40 ألف شخص على الأقل ونزوح قرابة 12مليون شخص داخليا وخارجيا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.