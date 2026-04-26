السعودية تعرض نسخة نادرة لأول مصحف مترجم للألمانية

يعرض متحف القرآن الكريم في مكة المكرمة، نسخةً نادرة من أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية، التي طُبعت في عام 1032هـ الموافق 1623م بمدينة نورمبرج الألمانية،

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن "هذه النسخة تُعد من أبرز الشواهد التاريخية على جهود نقل معاني القرآن الكريم إلى اللغات العالمية، بما يسهم في تعزيز الفهم الصحيح لمضامينه لدى غير الناطقين باللغة العربية، ويعكس عمق الاهتمام المبكر بالدراسات القرآنية في أوروبا.

وتُعرض هذه النسخة ضمن منظومة متكاملة من المعروضات التي تسلط الضوء على تاريخ كتابة المصحف الشريف وطباعته وترجماته، إلى جانب إبراز الجهود العلمية التي بذلها العلماء والمترجمون في خدمة القرآن الكريم ونشر معانيه عالميًا.

وتندرج هذه النسخة ضمن محفوظات مكتبة الملك فهد الوطنية، التي تُعنى بحفظ التراث الوطني والعلمي، وإتاحته للباحثين والمهتمين، بما يعزز حضور المملكة الثقافي والمعرفي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي عرض هذه النسخة في إطار رسالة المتحف الهادفة إلى تقديم تجربة معرفية ثرية للزوار، عبر توظيف أحدث الأساليب المتحفية لعرض الكنوز التاريخية المرتبطة بالقرآن الكريم، وإبراز مكانته بوصفه مصدرًا للهداية والعلم والحضارة الإنسانية.