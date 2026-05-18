وسط الأزمة التي تضرب حزب العمال البريطاني منذ خسارته الكبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التأكيد على أنه لن يستقيل من منصبه.

وأوضح ستارمر، في تصريحات اليوم الاثنين، أنه "لن يذهب إلى أي مكان"، لشعوره بمسؤولية خدمة الذين انتخبوه، وفق شبكة الحدث.

كما شدد على أنه سيخوض الانتخابات العامة المقبلة، رغم إدراكه أن المهمة أصبحت "تغيير الأمور" بعد نتائج الانتخابات الأخيرة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن حكومته "ورثت اتفاق بريكست السيئ جدًا، والذي لا يخدم مصلحة البلاد"، مضيفًا: "ما فعلته خلال عامين هو إعادة بناء علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أن بريطانيا ستحقق "قفزة كبرى إلى الأمام" في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة.

وكان ستارمر واجه سلسلة من الأزمات والاستقالات داخل حكومته عقب الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، إذ دعا أكثر من 80 نائبًا عماليًا من أصل 403 أعضاء في البرلمان إلى استقالته أو وضع جدول زمني للتنحي، بما يسمح للحزب باختيار زعيم جديد بطريقة منظمة.

وتعود شرارة الأزمة السياسية في بريطانيا إلى انتخابات المجالس المحلية التي أُجريت في 7 مايو، والتي فقد خلالها حزب العمال سيطرته على البرلمان الويلزي للمرة الأولى في تاريخه.

كما خسر الحزب نحو 1400 مقعد في الهيئات التشريعية المختلفة في إنجلترا مقارنة بنتائجه السابقة. وكان ستارمر قد أقرّ بمسؤوليته عن الهزيمة الانتخابية، لكنه رفض الاستقالة.



