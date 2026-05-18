وزير الرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك

على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع نظيره الفنلندي، ميكا بوتالا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير البرامج الشبابية، وتعزيز التعاون في مجالات إعداد وتأهيل الكوادر الرياضية، ودعم الأنشطة والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب، إلى جانب بحث فرص التعاون بين المؤسسات الرياضية في البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون الدولي مع مختلف الدول، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات تطوير المنظومة الرياضية والشبابية، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو الاستثمار في الشباب وبناء الإنسان.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الفنلندي عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر في دعم الرياضة والشباب على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية الرياضية المصرية، واستضافة العديد من البطولات والفعاليات الدولية الكبرى.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، لبحث تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات المشتركة، التي تسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين شباب ورياضيي البلدين.