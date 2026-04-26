يقام اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52، بمركز الإبداع في دار الأوبرا، حيث أقيم المهرجان في الفترة من 14 إلى 21 إبريل الجاري.

وشارك في الدورة الـ52 ثمانية أفلام عرضت في عام 2025، وحصلت على أعلى الأصوات في الإستفتاء العام للنقاد والسينمائيين، وأعضاء جمعية الفيلم، وهي (البحث عن منفذ خروج السيد رامبو) إخراج خالد منصور، و(6 أيام.. عملت ايه فينا السنين) إخراج كريم شعبان، و(سيكو سيكو) إخراج عمر المهندس، و(ضي.. سيرة أهل الضي) إخراج كريم الشناوي، وفيلم (السادة الأفاضل) إخراج كريم الشناوي، و(دخل الربيع يضحك) إخراج نهى عادل، و(ولنا في الخيال حب) إخراج سارة رزيق، وفيلم (الست) إخراج مروان حامد، وعرضت كل هذه الأفلام في مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، وصاحبتها ندوات، عقب كل فيلم.

وكانت أعلنت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة المخرج السينمائي محمد ياسين، نتائج جوائز دورتها الـ52، وجاءت النتائج بعد اجتماعات مكثفة للجنة التي ضمت في عضويتها كلاً من: الناقد الأمير أباظة، الكاتبة والناقدة د. آمال عثمان، مدير التصوير سامح سليم، المخرج عادل الأعصر، مهندس الديكور د. محمود محسن، والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

​اكتساح "سيرة أهل الضى"

تصدر فيلم "ضى.. سيرة أهل الضى" للمخرج كريم الشناوي قائمة الجوائز، حيث حصد الجائزة الكبرى كـ "أحسن فيلم" باختيار أعضاء جمعية الفيلم والجمهور. كما نال الفيلم نصيب الأسد من الجوائز الفنية وهي:



جائزة أحسن أفيش: آدم عبد الغفار.

​جائزة أحسن صوت: محمد صلاح.

​جائزة أحسن تصوير: عبد السلام موسى.

​جائزة في التمثيل: حنين سعيد.

​شهادة خاصة: بدر محمد.

​تألق "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

برز فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بقوة في فئات الإخراج والتمثيل، حيث فاز بـ:



جائزة أحسن فيلم (لجنة التحكيم): المخرج خالد منصور.

​جائزة أحسن إخراج: خالد منصور.

​جائزة أحسن سيناريو: خالد منصور ومحمد الحسيني.

​جائزة أحسن قصة سينمائية: خالد منصور.

​جائزة أحسن ممثل - دور أول: عصام عمر.

​جوائز التمثيل والأعمال المتميزة

وفي فئات التمثيل والجوائز الخاصة، جاءت النتائج كالتالي:

جائزة أحسن ممثلة - دور أول: آية سماحة (فيلم 6 أيام عملت آيه فينا السنين).

​جائزة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل: أحمد مالك (فيلم 6 أيام عملت آيه فينا السنين).

​جائزة أحسن إخراج - عمل أول: عمر المهندس (فيلم سيكو سيكو).

​جائزة سامي السلاموني في التجديد والابتكار: المخرجة نهى عادل (فيلم دخل الربيع يضحك).

​جائزة أحسن حوار: نهى عادل (فيلم دخل الربيع يضحك).

​جائزة في التمثيل: عمر رزيق (فيلم ولنا في الخيال حب).

​شهادة تقدير في التمثيل: ريم العقاد (فيلم دخل الربيع يضحك).

​الجوائز الفنية الأخرى

​جائزة أحسن ملابس: ياسمين القاضي (فيلم الست).

​جائزة أحسن ديكور: محمد عطية (فيلم الست).

​جائزة أحسن موسيقى: ليال وطفه (فيلم 6 أيام عملت آيه فينا السنين).

​جائزة أحسن مونتاج: كمال الملاخ (فيلم سيكو سيكو).

​وأشار رئيس المهرجان، مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، في بيان له إلى حجب جائزة "أحسن مكياج" في هذه الدورة