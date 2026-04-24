الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على مصفاة نفط مقرها الصين وعشرات الشركات لاتهامها بشحن النفط الإيراني

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها قررت فرض عقوبات اقتصادية على مصفاة نفط كبرى مقرها الصين، إلى جانب نحو 40 شركة شحن وناقلة نفط متورطة في نقل النفط الإيراني.

وتفي هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة وكانت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أول من أوردها، بتهديد إدارة ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الشركات والدول التي تتعامل مع إيران.

وتعد هذه الخطوة أيضا جزءا من الحملة المكثفة الشاملة التي تنتهجها الإدارة الجمهورية لقطع أحد أبرز مصادر إيرادات إيران، والمتمثل في صادراتها النفطية.

وفي الوقت ذاته، فرضت الولايات المتحدة هذا الشهر حصارا فعليا على مضيق هرمز، الممر المائي في الخليج الفارسي الذي يعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.