ترامب وأمير قطر يبحثان جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الديوان الأميري القطري، إن الاتصال شهد استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته.

وبحث الجانبان، تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وشدد أمير قطر على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكدا استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.