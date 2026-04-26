كومو يصعق جنوى بثنائية ويشعل صراع المقاعد الأوروبية في الدوري الإيطالي

حقق فريق كومو فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب جنوى بنتيجة 2-0، في مباراة الجولة 34 من الدوري الإيطالي، ليواصل بقيادة المدرب سيسك فابريغاس موسمه المميز ويضغط بقوة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار، نجح كومو في معادلة رصيد روما من النقاط، مع أفضلية طفيفة في الترتيب، كما بات على بعد نقطتين فقط من يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ليشتعل الصراع على المقاعد الأوروبية مع اقتراب نهاية الموسم.

بدأ اللقاء بقوة من جانب الضيوف، حيث لم يحتج كومو سوى أقل من 10 دقائق لافتتاح التسجيل عبر المهاجم أنستاسيوس دوفبيكاس، الذي ارتقى لعرضية متقنة من لوكاس دا كونيا وحولها برأسية قوية داخل الشباك، مسجلًا هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، عزز كومو تقدمه عبر أسان دياو بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من ماكسنس كاكواريه، ارتطمت بأحد المدافعين لتصل إلى دياو الذي وضعها برأسه في الشباك، مؤكّدًا تفوق فريقه رغم قلة الفرص.

المباراة شهدت أيضًا بعض اللحظات المؤثرة، أبرزها إصابة لاعب كومو الشاب نيكو باز بعد اصطدام قوي في الرأس، إلى جانب اضطرار جنوى لتبديل حارس مرماه بين الشوطين بسبب الإصابة.

ورغم محاولات جنوى للعودة في النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي لكومو وحسمه الهجومي حال دون ذلك، في وقت أضاع فيه ألفارو موراتا فرصة محققة لتقليص الفارق.

وبهذا الفوز، يواصل كومو مفاجآته هذا الموسم، ليصبح أحد أبرز الفرق الصاعدة في الدوري الإيطالي، ويضع نفسه بقوة في سباق المقاعد الأوروبية قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة.