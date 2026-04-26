ستارمر يبحث مع ترامب الحاجة المُلحة لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، الأحد، «الحاجة المُلحة» لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار مكتب ستارمر إلى «العواقب الوخيمة على الاقتصاد العالمي، وتكلفة المعيشة لمواطني المملكة المتحدة والعالم أجمع، بسبب إغلاق المضيق».

وأضاف المكتب: «أطلع رئيس الوزراء الرئيس ترامب على مستجدات مبادرته المشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لاستعادة حرية الملاحة».

وعبّر ستارمر خلال الاتصال، عن ارتياحه لسلامة ترامب والسيدة الأولى، بعد واقعة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وتعمل دول أوروبية على إعداد خطة لمرحلة ما بعد حرب إيران، تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، من خلال تشكيل تحالف دولي واسع لإعادة فتح الممر البحري، بما يشمل نشر سفن لإزالة الألغام وسفن عسكرية أخرى.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إن الخطة تقوم على إنشاء مهمة دفاعية دولية لا تشمل «الأطراف المتحاربة»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فيما أوضح دبلوماسيون أوروبيون مطلعون، أن السفن الأوروبية لن تكون تحت قيادة أمريكية.

وأعلن ماكرون أن جزءًا من القوات المتمركزة حاليًا في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما في ذلك حاملة الطائرات «شارل ديجول» يمكن إعادة توجيهها لدعم المهمة.

وتهدف الخطة الأوروبية إلى طمأنة شركات الشحن وتشجيعها على استخدام المضيق بعد انتهاء القتال، وهو ما قد يستغرق وقتًا، بحسب مسئولين.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أفادت بأن غواصين عسكريين بريطانيين يستعدون لإجراء عمليات إزالة الألغام في حال الحاجة إليها في مضيق هرمز.

ويجري تجهيز خبراء البحرية الملكية، المدربين على إبطال مفعول الألغام وإزالتها، لتوفير خيارات إضافية إلى جانب الأنظمة غير المأهولة. وأكدت بريطانيا أيضًا أنها ستوفر كاسحات ألغام ذاتية التشغيل كجزء من مهمة متعددة الجنسيات مقترحة لحماية المضيق.

وعقدت بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في هذا الشريان التجاري، وتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاقه في بداية مارس الماضي.