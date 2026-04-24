الجمعة 24 أبريل 2026 10:20 م القاهرة
حاكم ولاية جورجيا: حرائق الغابات دمرت أكثر من 120 منزلا في جنوب الولاية ونحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر

ناهونتا، جورجيا - (أ ب )
نشر في: الجمعة 24 أبريل 2026 - 9:36 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 - 9:36 م

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية برايان كيمب أن حريقين كبيرين من حرائق الغابات شبا في المناطق المتضررة من الجفاف تسببا في تدمير أكثر من 120 منزلاً في جنوب الولاية، مؤكدا أن نحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر.

وأضاف كيمب، في تصريح للصحفيين عقب جولة في منطقة الحرائق، أن مسئولي الولاية يعتقدون أن هذه الحرائق دمّرت منازل أكثر من أي حريق سابق في تاريخ ولاية جورجيا.

ففي مقاطعة برانتلي الريفية، التهم الحريق 87 منزلاً منذ اندلاعه اليوم الجمعة.

ولفت كيمب إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى بالون هبط على خط نقل كهرباء.


