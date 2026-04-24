حاكم ولاية جورجيا: حرائق الغابات دمرت أكثر من 120 منزلا في جنوب الولاية ونحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية برايان كيمب أن حريقين كبيرين من حرائق الغابات شبا في المناطق المتضررة من الجفاف تسببا في تدمير أكثر من 120 منزلاً في جنوب الولاية، مؤكدا أن نحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر.

وأضاف كيمب، في تصريح للصحفيين عقب جولة في منطقة الحرائق، أن مسئولي الولاية يعتقدون أن هذه الحرائق دمّرت منازل أكثر من أي حريق سابق في تاريخ ولاية جورجيا.

ففي مقاطعة برانتلي الريفية، التهم الحريق 87 منزلاً منذ اندلاعه اليوم الجمعة.

ولفت كيمب إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى بالون هبط على خط نقل كهرباء.