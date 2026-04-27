الصندوق الوطني الأمريكي للحفاظ على التاريخ يرفض إسقاط الدعوى ضد قاعة ترامب في البيت الأبيض

يواصل دعاة الحفاظ على التاريخ في الولايات المتحدة، المضي قدما في دعواهم القضائية ضد قاعة الحفلات التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامتها في البيت الأبيض بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار، رافضين طلبا من وزارة العدل بسحب الشكوى بعد إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض أول أمس السبت.

وضغط ترامب ومحافظون آخرون مجددا من أجل القاعة في أعقاب إطلاق النار خلال حفل العشاء الإعلامي يوم السبت، بحجة أن هذه الواقعة كشفت عن الصعوبات في ضمان الأمن الرئاسي في الأحداث الكبيرة خارج أرض البيت الأبيض، وحثوا الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ على إسقاط الدعوى القضائية.

وقال كبار مسئولي وزارة العدل إن الحكومة ستطلب من المحكمة رفض الدعوى "في ضوء الأحداث غير العادية التي وقعت الليلة الماضية (السبت)" إذا لم يسقطها الصندوق طواعية.

ورفض محامي الصندوق جريجوري كريج هذا الطلب، وكتب إلى وزارة العدل أن القضايا القانونية في صلب الدعوى لم تتغير.

وكتب كريج: "ما لا يغيره الحدث المروع الذي وقع يوم السبت هو أن الدستور والقوانين الاتحادية المتعددة تتطلب تصريحا من الكونجرس لبناء قاعة رقص على أرض البيت الأبيض، ولم يفعل الكونجرس ذلك".