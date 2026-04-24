وزير خارجية باكستان مرحبا بنظيره الإيراني: أتطلع إلى لقاءات تعزز السلام

استقبل وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، نظيره الإيراني عباس عراقجي في العاصمة إسلام آباد.

وكتب دار عبر حسابه على منصة إكس: «يسعدني استقبال وترحيب أخي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد، برفقة المشير سيّد عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي».

وأضاف: «أتطلع إلى لقاءاتنا المثمرة التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين».





Pleased to receive and welcome my brother, Foreign Minister of Iran, H. E. Abbas Araghchi @Araghchi, to Islamabad, alongside Field Marshal Syed Asim Munir and Interior Minister Mohsin Naqvi.



Look forward to our meaningful engagements aimed at promoting regional peace and… pic.twitter.com/XHrqXijgqx — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) April 24, 2026

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

وقالت سفارة إيران لدى باكستان عبر حسابها على منصة إكس: «عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى إسلام آباد لمراجعة المسائل الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية».

في السياق، نفت إيران، ما تردد عن لقاء مخطط بين وزير خارجيتها عباس عراقجي مع الوفد الأمريكي في باكستان.

وقال التلفزيون الإيراني، إن عراقجي ليس لديه اجتماع مقرر مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد.

وأضاف أن باكستان يمكنها إيصال وجهة نظر إيران فيما يتعلق بإنهاء الصراع.