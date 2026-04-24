في واقعة مروعة، أنهى حلاق حياة طفل بعدما انهال عليه ضربا حتى الموت بعصا خشبية داخل بسبب تبوله لا إراديا على فراش محله، لكن المفارقة في أن المتهم كان في البداية يساعد الطفل الذي فارق أبويه ووجد نفسه بلا مأوى، فدعاه للمبيت داخل المحل.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم استضاف الطفل الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، داخل محل الحلاقة في محاولة لمساعدته لمعاناته من التفكك الأسري بعد انفصال والديه، واضطراره للمبيت داخل مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، والذي يوجد به المحل.

وتابعت التحريات أن المتهم في يوم الواقعة استضاف الصغير للمبيت داخل المحل الخاص به، لكن خلال نومه تبول الطفل على الفراش، ما تسبب في غضبه، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت متواجدة داخل المول، وخلال ذلك سقط الطفل أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت التحريات أنه خشية المتهم من افتضاح أمره؛ وضع جثمان الطفل والعصا المستخدمة في الجريمة داخل أكياس بلاستيك، ثم وضعها بسلة قمامة خاصة بأحد المحلات المغلقة بالمول لإخفاء جريمته، لكن سرعان من تم اكتشاف الجريمة وتم ضبطه.

وأمرت نيابة 6 أكتوبر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الطفل، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لتحديد ملابسات الوفاة، كما طلبت تحريات رجال المباجث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باكتشاف أحد العاملين جثة طفل به آثار ضرب متفرقة بالجسد ملقى داخل سلة قمامة في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة الطفل داخل سلة قمامة الخاصة بأحد المحلات المغلقة بالطابق الثالث بالمول، وعليه جروح قطعية بفروة الرأس، إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وبتفريغ كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن مالك محل حلاقة وراء الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.