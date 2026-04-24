ضبط متهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على عملات أجنبية في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على متهم بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على عملات أجنبية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخص بالنصب والاحتيال عليها، والاستيلاء منها على مبلغ مالي (عملات أجنبية) عبر إحدى المحافظ الإلكترونية.

بالفحص، أمكن تحديد الشاكية (مقيمة بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية)، وبسؤالها أفادت بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من قِبل القائم على إدارة حساب إلكتروني احتيالي على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (إحدى السيدات – مقيمة بإحدى الدول)، وذلك من خلال الادعاء بمرورها بضائقة مالية ورغبتها في الحصول على مساعدة مالية لإرسالها إلى ذويها بالبلاد للعلاج، مع تعهدها برد المبلغ لاحقا، وقامت الشاكية بتحويل المبلغ إلى محفظة مالية مربوطة برقم هاتف محدد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (شخص – مقيم بمنطقة القناطر بمحافظة القليوبية).

وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة المقيمين خارج البلاد، فيما عُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – 8 شرائح هاتف محمول – 2 بطاقة دفع إلكتروني تحتويان على مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.