ضبط شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير كيانا تعليميا -بدون ترخيص- بالقاهرة للنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إدارة المتهم كيانا تعليميا "بدون ترخيص" – كائن بمنطقة حلوان بالقاهرة – للنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (شهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات التحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).

يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.