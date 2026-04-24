ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة في البحيرة

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط مصنع -بدون ترخيص- لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر في البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، إدارة أشخاص (مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين عليه، وعُثر بداخله على 940 طن منتج نهائي ومواد خام مستخدمة في تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة "مجهولة المصدر" (خط إنتاج كامل).

يأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم الغش التجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.