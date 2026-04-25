أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، عن إلغاء مهمة مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التي كانت مقررة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء مباحثات مع الجانب الإيراني.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الإدارة الأمريكية قررت وقف رحلة الوفد التي تستغرق 18 ساعة، معتبرا أن واشنطن تملك "كل أوراق القوة" في الصراع الحالي مع طهران، ولا حاجة لإرسال وفود رفيعة المستوى لقطع مسافات طويلة من أجل "الحديث عن لا شيء"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف الرئيس الأمريكي بلهجة حاسمة: "أخبرت فريقي بينما كانوا يتأهبون للمغادرة بأن يتوقفوا.. إذا أراد الإيرانيون التفاوض فهم يعرفون كيف يصلون إلينا، ويمكنهم الاتصال بنا في أي وقت يشاءون".

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لباكستان فعليا، بعد جولة من اللقاءات أجراها السبت مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش، لبحث ما وصفتها طهران بـ "الخطوط الحمراء" في الاتفاق النووي ووقف إطلاق النار.

ويرى محللون أن قرار ترامب يهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي على طهران، وإجبارها على السعي المباشر خلف القنوات الأمريكية دون الاعتماد الكلي على الوسطاء الإقليميين، مما يضع جهود الوساطة الباكستانية أمام تحد كبير في ظل تعنت المواقف بين الطرفين.